Hırsızlık zanlısı çift yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'daki 3 evden 100 bin lira, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen F.T. ve karısı T.T. İstanbul'da gözaltına alındı. F.T'nin 11, T.T'nin 6 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, zanlılarla birlikte hareket eden E.B'nin, başka suçtan tutuklu olarak cezaevinde olduğu tespit edildi.