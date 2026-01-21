Hırvatistan'da Bankacı Kadınlar Zimmet Suçlamasıyla Gözaltında

Hırvatistan'ın Osijek kentinde bir bankada görev yapan iki kadın görevli, 20 yıl boyunca müşterilerin hesaplarındaki paraları zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

Osijek-Baranya Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, isimleri açıklanmayan 58 ve 53 yaşındaki iki kadın bankacının, 28 Ekim 2005 tarihinden başlayarak, 13 Mart 2025'e kadar ortak planla hareket ederek, zimmetlerine para geçirdiği belirtildi.

Şüphelilerin bireysel müşteri temsilcisi olarak çalıştıkları bankada, usulsüz işlemleri gizlemek amacıyla sahte belgeler düzenleyip imzaladıkları ve bu belgeleri gerçekmiş gibi gösterdikleri aktarılan açıklamada, böylece bankayı 2 milyon 393 bin avro zarara uğrattıkları ifade edildi.

Polis tarafından "ticari faaliyetlerde güveni kötüye kullanma" ve "resmi veya ticari belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan bankacıların, ikamet adreslerindeki bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu kaydedildi.