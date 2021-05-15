Histamin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Histamin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Histamin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Histamin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 22:55
Histamin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Histamin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Vücutta; domates, ıspanak ve lahana turşusu gibi gıdalar tüketildikten sonra ya da şarap içtikten hemen sonra baş ağrıları, burun tıkanması türünde belirtiler görülüyorsa, bu gıdalara karşı histamin intoleransı olabilir.

Vücutta; domates, ıspanak ve lahana turşusu gibi gıdalar tüketildikten sonra ya da şarap içtikten hemen sonra baş ağrıları, burun tıkanması türünde belirtiler görülüyorsa, bu gıdalara karşı histamin intoleransı olabilir. Bazı gıdaların içinde yüksek histemin seviyesi bulunur. Histamini parçalayan enzim yetersizliği olan kişilerde histamin alerjisi belirtileri meydana gelebilir.

Histamin Alerjisi Nedir?

Histamin; bireyin yaşamı açısından önemlidir. Ancak histamin seviyesinin yükselmesiyle durum ciddi hale gelebilir. Bu duruma ise histamin alerjisi adı verilmektedir. Tanım şeklinde histamin alerjisi; vücutta yer alan histamin seviyesinin artması ya da mevcut seviyeye vermiş olduğu anormal tepki şeklinde ifade edilmiştir.

Histamin Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Vücudun yaşamsal fonksiyonları adına oldukça önemli bir madde olarak belirtilen histamin; yüksek seviyelerde çıktığı zaman alerjiye sebep olur. Vücut; bu tür maddelere maruz kaldığı zaman antikor salgılayıp, mikroplara karşı savaşır. Vücudun salgılamış olduğu antikorlarla beraber salgılanan bir başka kimyasal ise histamindir. Çiçek ve ev tozu, hayvan tüyü, türlü kimyasal maddeler histamin alerjisine sebep olabilmektedir. Yumuşak kasların kasılmasına neden olan alerji; soluk alıp vermeyi güçleştirerek, ölüme kadar gidebilir.

Histamin maddesi salınımı gerçekleşmediği zaman alerjen maddelere maruz kalan vücuttaki alerjiler artar. Bedendeki toksik madde artışı, B6 ve C vitamini eksikliği ve aşırı şekilde histamin tüketimi; oksidaz ve diamin enziminin düşmesine sebep olarak tek başına histamin alerjik hastalık oluşturur. Vücuttaki bu maddelerin oranı; histamin testiyle belirlenerek alerji teşhisi konulur. Yüksek orandaki histamin baş ağrısına neden olur.

Histamin Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Histamin Alerjisi Belirtileri

Histamin alerjisinin oldukça zor anlaşıldığını belirtmek mümkündür. Belirtiler ise;

Döküntü,

Kaşıntı,

Bitkinlik, yorgunluk,

Tansiyonun düşmesi,

Kas ağrısı,

Gözlerde kaşınma, sulanma, akma,

Hapşırma,

Baş ağrıları veya migren,

Ürtiker,

Kusma,

Mide bulantısı,

Kulak ve burun kaşıntısı,

Burun akıntısı,

Yüz kızarması,

İshal,

Sıcak basması,

Gaz,

Nefes almada zorluk,

-Uykuda dalma zorluğu,

Regl düzensizliği.

Histamin Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Histamin alerjisi olan bireyler; histamin fazlalığı olup sentezlenmesini sağlayan gıdaları tüketmemelidir. Kırmızı şarap, yıllanmış peynir türleri, bira, maya içerikli besinler, ıspanak, lahana turşusu başta olmak üzere turşular, yoğurt, zeytin, krema, ketçap, mayonez, sirke ve sirke içerikli sosların hepsi, salam, sosis, konserve besinler, pastırma, hindi, tavuk, balık, füme et, işlenmiş olan etler, mantar, patlıcan uskumrugiller, ton balığı, bekleyen meyve suları, hamsi gibi besinlerin hepsi histaminin yükselmesine neden olacak besin türleridir. Histamin seviyesi yüksek olan bireyler; bu tür besinleri tüketmemelidir.

Histamin alerjisine iyi gelecek olan besinler ise; ısırgan otu, C vitamini içerikli turunçgiller, maydanoz, kivi, soğan, kuşburnu, elma, böğürtlen, kuru baklagillerin tümü, papatya, elma, meyan kökü lavanta çayı, kek, yeşil çay gibi besinlerin tümü histamin alerjisine iyi gelen besinlerdir.

Histamin Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Histamin alerjisi; tanısının konulmasıyla beraber ilk yapılması gereken; doktor gözetiminde histamin içerikli olmayan besinlerden oluşturulan diyet programıdır. Bu diyet programının içerisinde DAO enzimini engelleyen besinlerin de bulunmaması önemlidir. Bu vaziyet; DAO eksikliğinden ötürü ise DAO yardımı alınmalıdır. Histamin alerjisi olan kişilerin hekim gözetiminde DAO yardımı alması, hayat kalitesini arttırabilmektedir.

Histamin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Histamin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Histamin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Histamin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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