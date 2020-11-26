Hizmet İş Sendikası ile Demirci Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı ile Demirci Belediyesi şirketi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle belediye işçilerine yüzde 16 zam yapılması kararı alındı.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı ile Demirci Belediyesi şirketi arasında 2 buçuk yılı kapsan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplamda yüze 16 oranında zam yapılan sözleşmede, yan sosyal haklara da yüzde 10 oranında iyileştirme yapıldı. İmza töreninde konuşan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk "Belediyemiz personelinin Hizmet İş Sendikası ile yaptığı sözleşmeyi bugün imza altına aldık. Kayıt altına aldık. Gönül daha iyi şartlarda sözleşme yapmak arzu ediyor. Ama Ülkenin içerisinde bulunduğu, belediyenin içerisinde bulunduğu şartlarla biz verebileceğimiz en iyisini vermeye çalıştık. Sendika işçi kardeşlerimizin haklarını savunabildiği son noktaya kadar en iyisini elde etmeye çalıştı. İnşallah ortaya çıkan sözleşmede iyi bir sözleşme olur. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar" dedi.

Yaklaşık 2 aydır süren görüşmelerin toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlandığını belirten Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, "Yaklaşık 2 aydır devam eden görüşmelerimiz bugün itibari ile Toplu İş Sözleşmemizin imzalanmasıyla sonuçlanmış oldu. Demirci Belediyesi Şirketi çalışanlarımız için yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştı. Enflasyon karşısında üyelerimizin boynunu eğdirmedik. Bu sebeple Değerli Belediye Başkanımıza bu süre zarfında bizlere vermiş oldu destekten dolayı teşekkür ediyor. Sözleşmemiz emekçi kardeşlerimiz, Sendikamız ve Belediyemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un makamında gerçekleşen törende Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Yazı İşleri Müdürü Halis Aydın, Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Sendika İşyeri Temsilcileri Selçuk Güngör ve Harun Çankaya katıldı. - MANİSA