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Hollanda'da 274 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu - Son Dakika

Hollanda'da 274 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu

15.12.2021 17:01
Hollanda'da 274 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu

Hollanda'da 274 gün sonra bir önceki hükümette bulunan partilerden oluşan koalisyon hükümeti kuruldu.

Hollanda'da 274 gün sonra bir önceki hükümette bulunan partilerden oluşan koalisyon hükümeti kuruldu.

Uzun süren koalisyon görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varılan hükümet protokolü ortak basın toplantısıyla açıklandı.

"Birbirimize sahip çıkmak ve geleceğe bakmak" sloganıyla açıklanan protokol, koalisyon hükümeti kurma çalışmalarını yürüten eski içişleri bakanlarından Johan Remkes ve geçici hükümetin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Wouter Koolmees tarafından Meclis Başkanı Vera Bergkamp'a sunuldu.

Ülkede, Mark Rutte'nin Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik Partisinden (CU) oluşan 4 partili koalisyon hükümeti kuruldu.

Koalisyon protokolüne göre, hükümet yatırımları öncelikle güvenlik, iklim ve konut için yapacak.

Bazı mevcut bakanlıklara ilave bakanlıklar atanarak ülkedeki konut, iklim ve azot krizleri çözülmeye çalışılacak.

Mülteciler konusunda mümkün olduğunca göçü kolaylaştırmak, istenmeyen göç akışlarını ve göçe verilen desteği sürdürmek ve güçlendirmek hedeflenecek.

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasını daha da güçlendirmek üzere çalışmalar yapılacak, insan kaçakçılığının cezası artırılacak. AB göç politikasında, üçüncü ülkelerle göç ortaklıklarına odaklanılacak.

Protokolün yarın mecliste görüşülmesinin ardından, son genel seçimde en fazla oyu alan VVD Lideri Mark Rutte'ye resmi olarak hükümeti kurma görevi verilmesi bekleniyor.

Üç dönemdir başbakanlık yapan Rutte'nin, dördüncü döneminin önü açılmasıyla ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı olacak.

Hollanda'da 4 partinin bakanlıkların dağılımı ve isimler üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardığını bildiren siyasi yorumcular ise yeni hükümetin Ocak 2022 içinde resmen işbaşı yapabileceğini düşünüyor.

Bu arada ülkede, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun hükümetsiz dönem yaşandı.

Aynı partilerden oluşan koalisyon hükümeti vergi skandalı nedeniyle istifa etmişti

Ülkede aynı partilerden oluşan koalisyon hükümeti vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesi ile 15 Ocak 2021'de istifa etmişti.

Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından 274 gün süren yeni hükümet kurma çalışmalarında üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü taslağı, dün 4 partinin meclis gruplarında kabul edilmişti.

Hollanda'da 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra dört partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti.

Mark Rutte, Koalisyon, Hollanda, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da 274 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu - Son Dakika


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