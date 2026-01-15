Hollanda\'da ICE Protestosu

Hollanda'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin Renee Nicole Macklin Good isimli kadını vurarak öldürmesi ve ABD'nin göçmen politikası protesto edildi.

Lahey kentinde, Avrupa Evi Merkezi önünde düzenlenen "ICE mağdurlarıyla uluslararası dayanışma nöbeti" adlı gösteriye, bir grup protestocu katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, ABD'nin göçmen politikası eleştirildi.

Ellerinde "İnsanlık dışı, vicdansız ve şeytani", "Göçmenlere karşı savaşı durdur" ve "Dünyayı sevgi yönetmeli" dövizleri taşıyan göstericiler, "ICE gitmeli" ve "ICE'ye hayır, faşist ABD'ye hayır" sloganları attı.

Gösteride, hayatını kaybeden göçmenlerin anısına yere mumlar ve güller bırakıldı.

ABD'de 2025 ve 2026 yılında ICE tarafından öldürülenlerin isimlerinin okunduğu gösteri, yürüyüş ile son buldu.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta, ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan çevredeki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından aracının kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.