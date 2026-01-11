Hozat'ta Kar Mücadelesi - Son Dakika
11.01.2026 16:05
Hozat'ta yoğun kar yağışı sonrası jandarma ekipleri yol güvenliği için mücadele etti.

Hozat ilçe merkezinde yoğun kar yağışı etkili olurken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların güvenli seyahati için karla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekiplerinin yetişemediği noktalarda Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girerek, yolların daha güvenli hale getirilmesi için çalışma yürüttü. Vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen jandarma ekipleri, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına katkı sağladı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

