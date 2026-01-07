Hüseyin Aksoy Mülkiye Başmüfettişi Oldu

ESKİŞEHİR Valisi Hüseyin Aksoy (63), yayımlanan kararnameyle mülkiye başmüfettişi olarak atandı. Aksoy, 2001'de Muğla'da başladığı valilik görevini 25 yılda Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir'de sürdürerek Türkiye'nin kesintisiz en uzun süre valilik yapan isimleri arasında yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, mülkiye başmüfettişliğine getirilirken, yerine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz atandı. 2001 yılında Muğla, 2006 yılında Mersin, 2010 yılında Samsun, 2014 yılında Diyarbakır, 2017 yılında Kocaeli, 2020 yılında Aydın ve 2023 yılında Eskişehir Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin kesintisiz en uzun süre valilik yapan valileri arasında yer aldı.

Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in huzur ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili güvenlik bilgilendirme toplantısına katıldı. Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in de yer aldığı toplantıda, kentin güvenlik ve asayiş konularında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Aksoy, son 25 yılda 7 farklı şehirde vali olarak görev yaptığını söyledi. Aksoy, "Bu gece Eskişehir'de valilik görevinden mülkiye başmüfettişliği görevine ayrılmak üzere kararname yayınlandı. 2001 yılı 5 Kasım itibarıyla Muğla Valiliği görevine yine mülkiye başmüfettişliği görevinden atanmıştım. Muğla'dan sonra Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir valiliği görevlerinde bulundum. Yaklaşık olarak 24 yılı tamamladık, 25'inci yıldan da 2 ay alarak görevime devam etmekteyken bu kararnameyle mülkiye başmüfettişliği görevine atanmış bulunuyorumö dedi.

VEDA ETTİ

Göreve atanma gibi görevden alınmanın da doğal olduğu ifade eden Vali Aksoy, "Bize Türkiye'nin hassas dönemlerinde, hassas illerinde güvenip görev veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizimle beraber çalışan, bize destek veren bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerimize, milletvekillerimize, sivil toplum örgütlerimize, başta kaymakam ve vali yardımcılarımız olmak üzere bütün kurum amirlerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Eskişehir'de 2,5 yıla yaklaşan bir görev sürem oldu. Eskişehir, benim için oldukça önemli ve güzel bir il olarak daima hatırlayacağım. Güzel anılarla doldu. Eskişehirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorumö diye konuştu.

HÜSEYİN AKSOY KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Hüseyin Aksoy, kaymakamlık görevlerinin ardından 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine, 2000 yılında ise İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2001'de Muğla Valiliği'ne, 2006'da Mersin Valiliği'ne, 2010 yılında Samsun Valiliği'ne, 2014 yılında Diyarbakır Valiliği'ne, 2017'de Kocaeli Valiliği'ne, 2020'de Aydın Valiliği'ne ve 2023 yılında ise Eskişehir Valiliğine atandı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,