Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına Hüseyin Avni Yeniay yeniden seçildi.
Memur - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz, kentte bir otelde düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.
Geçmiş yıllarda Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Öksüz, sendika olarak her zaman sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.
Sağlık - Sen Genel Başkan Yardımcısı Durali Baki de sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için Ankara'da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ise genel kurulun sağlık çalışanları için hayırlı olmasını temenni etti.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Yeniay, yeniden Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı seçildi.
