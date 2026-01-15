Hüzün ve Sevinç: Çavdar Ailesinin Hayvancılık Hikayesi

Hayvancılık yapan bir aile, 15 gün önce ölü doğan buzağıya üzülürken; diğer hayvanlarının ikiz doğumuna sevindi.

Küçük aile işletmesi olarak hayvancılık yapan Çavdar ailesinin 15 gün önce büyükbaş hayvanlarından biri ölü doğum yaptı.

Bu doğumdan sonra rahatsızlanan büyükbaş hayvan da veteriner raporu üzerine kesime gönderildi. Hem anne kaybına hem de ölü buzağıya üzülen ailenin, diğer büyükbaş hayvanın ikiz doğumuyla yüzleri güldü.

Genç üretici Serpil Çavdar, doğumun gece saatlerinde gerçekleştiğini belirterek, "Rahat doğum oldu. İlkini doğurduktan sonra ben civarı temizliyordum. Babam da başından ayrılmıştı. Sonra ikincisinin doğduğunu öğrendik, çok şaşırdık" dedi.

İlk doğumda hayvana yardım ettiklerini anlatan Çavdar, "Dinlensin diye bıraktık ama dinlenmiyor ikinciyi doğuruyormuş. 15 gün arayla hüznü ve sevinci yaşadık. Hayvancılık giderek zorlaşıyor. Maliyetlerimiz yükseliyor, sütü açıklanan fiyata satamıyoruz. Üzerine buzağı ölü doğunca bizim için büyük kayıp oluyor. İkiz buzağımız sağlıklı." diye konuştu. - BURSA