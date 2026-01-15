Hyundai\'dan Yeni Yapay Zeka Robotik Stratejisi

Hyundai Motor Grubu, tüketici elektroniği fuarı CES 2026'da insan-robot işbirliğini ileriye taşıyan "Yapay Zeka Robotik Stratejisi"ni açıkladı. ???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İnsanlığın İlerlemesine Ortaklık-Partnering Human Progress" temasıyla sunulan strateji, Hyundai Motor Grubu'nun insan merkezli Fiziksel Yapay Zeka alanındaki uzun vadeli yol haritasını ortaya koyuyor.

Tema, Hyundai Motor Grubu'nun CES 2022'de tanıttığı "İnsan Erişimini Genişletme" yaklaşımını da bir adım ileri taşıyarak, donanım odaklı robotikten insanlara yardımcı olan, öğrenen ve uyum sağlayan yapay zeka destekli robotlara geçişi simgeliyor.

Stratejinin merkezinde, insanlarla çalışmak üzere tasarlanan insan merkezli AI Robotics çözümleri yer alıyor. Hyundai Motor Grubu'nun Yapay Zeka Robotik Stratejisi, endüstri ve toplum için yeni değer alanları yaratmayı hedefleyen üç temel işbirliği ekseni üzerine kurulu.

Buna göre robotların, ilk aşamada üretim ortamlarında tehlikeli, riskli ve tekrarlayan görevleri üstlenerek insanlarla birlikte çalışması amaçlanıyor.

Stratejinin bir diğer ayağını, Boston Dynamics ile yürütülen işbirliği oluşturuyor. Boston Dynamics'in küresel AR-GE birikimi, Hyundai Motor Grubu'nun üretim ölçeği ve sanayi altyapısıyla birleştirilerek uçtan uca (E2E) bir Yapay Zeka Robotik değer zinciri oluşturuyor.

Grup ayrıca, küresel yapay zeka öncüleriyle işbirlikleri kurarak "İnsanlık İçin İlerleme" vizyonu doğrultusunda robotik inovasyonun yeni sayfalarını açmayı hedefliyor.

Hyundai Motor Grubu, üretimden lojistiğe, satıştan hizmetlere kadar tüm değer zincirinden elde edilen gerçek dünya verilerini dijitalleştirerek sürekli öğrenen bir Fiziksel Yapay Zeka döngüsü kurmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, mobiliteden robotik çözümlere uzanan yeni endüstrilerin gelişmesini mümkün kılacak.

Bu kapsamda grup, Hyundai Motor Grubu Fiziksel Yapay Zeka Uygulama Merkezi'ni hayata geçirmeyi ve Fiziksel Yapay Zeka ile geliştirilen özel robotik teknolojilere dayalı bir robot üretim tesisi kurmayı planlıyor.

Yeni Atlas insansı robot tanıtıldı

CES 2026'da tanıtılan yeni nesil insansı robot Atlas, endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, genel amaçlı bir platform olarak öne çıkıyor. Atlas, mevcut tesislere kolayca entegre olabilen yapısıyla güvenlik, öngörülebilirlik ve işbirliğini önceliklendiriyor.

Gövdesinde 56 serbestlik derecesine (DoF), tam döner eklemlere ve dokunsal algıya sahip Atlas, parça sıralama, montaj ve makine besleme gibi görevleri otonom olarak yerine getirebiliyor.

Atlas ayrıca 50 kilograma kadar yük kaldırabiliyor ve çoğu görevi bir günden daha kısa sürede öğrenebiliyor. Otomatik batarya değişimiyle kesintisiz olarak çalışabilen Atlas, endüstriyel yıkamaya da uygun olarak eksi 20 ila 40 derece arasında tam performansla görev yapabiliyor.

Hyundai Motor Grubu, insansı robotların gelecekte Fiziksel Yapay Zeka pazarının en büyük segmenti olacağını öngörüyor ve Atlas'ın seri üretimini hedefliyor.

Atlas, 2028'den itibaren Hyundai Motor Grubu Metaplant Amerika tesisinde, öncelikle parça sıralama gibi güvenliği kanıtlanmış süreçlerde devreye alınacak ve 2030 itibarıyla montaj gibi daha karmaşık uygulamalara genişletilecek.

Hyundai Motor Grubu, iştiraklerini kapsayan Grup Değer Ağı ile robotik alanında ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı kuruyor. Bu ağ, yazılım, donanım, lojistik ve üretim yetkinliklerini tek çatı altında toplayarak Yapay Zeka Robotik'in seri üretimini ve ticarileşmesini hızlandırıyor. Grup, 2028 itibarıyla yıllık 30 bin adet robot üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Bu yapı kapsamında, Software-Defined Factory (SDF) ve Robot Metaplant Application Center (RMAC) ile robotlar sürekli öğrenen ve gelişen sistemlere dönüşüyor.

NVIDIA ile yürütülen işbirliği sayesinde simülasyon, altyapı ve Fiziksel Yapay Zeka çözümleri hız kazanırken, Hyundai, Hyundai Mobis ve Hyundai Glovis, üretim, komponent, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında E2E değer zinciri oluşturuyor.

Hyundai Motor Grubu'nun Robot-as-a-Service (RaaS) modeli, robotikleri tek seferlik satıştan sürekli hizmet modeline dönüştürüyor. Bakım, yazılım güncellemeleri, uzaktan izleme ve ölçekleme hizmetleriyle desteklenen model, müşterilere hızlı geri dönüş ve düşük başlangıç maliyeti sunuyor. ???????