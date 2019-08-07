Son Dakika Haberleri: İBB Çocuk Meclisinden tarihi ve kültürel geziler
Son Dakika Güncel Haber

İBB Çocuk Meclisinden tarihi ve kültürel geziler

47 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, İstanbul'un dört bir yanına tarihi ve kültürel geziler düzenliyor.

İBB Çocuk Meclisinden tarihi ve kültürel geziler, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Meclisi, İstanbul'un dört bir yanına tarihi ve kültürel geziler düzenliyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB Çocuk Meclisi tarafından yaz tatilinde başlatılan program kapsamında şehrin tarihi ve kültürel alanlarıyla müzeler ziyaret ediliyor.
Okulların tatile girmesiyle gönüllü üyelere yönelik başlatılan programlara, Temmuz ayında Pendik, Başakşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş ve Kadıköy'den 350 çocuk katıldı.
Program kapsamında ilk olarak, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, Aşiyan Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Panaroma1453 Tarih Müzesi, Şerefiye ve Yerebatan Sarnıçları, Basın ve Sağlık Müzesi ziyaret edildi.
Çocukların tarih bilincine sahip bireyler olmaları amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler sırasında rehberler ve uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Programlar sırasında kitaplarda öğrendiklerini yerinde görme ve inceleme fırsatı bulan çocuklar, tarih boyunca yaşanan değişim ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldu.
Türkiye'de sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanmış ilk müze olarak bilinen Rahmi Koç Müzesi'ni de gezen çocuklar buradaki hava, kara ve deniz araçlarını inceleme fırsatı buldu.
Çocuk Meclisi'nin bir diğer rotası ise Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok ünlü yapı ve eseri bünyesinde bulunduran, bu eserleri yerine gidip göremeyenler için önemli bir fırsat sunan Miniatürk oldu. Çocuklar burada sesli rehber mobil uygulama sistemiyle tüm eserler hakkında bilgi aldı.
İBB Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Çocuk Meclisi tarihi ve kültürel gezilerini yılbaşından bu yana sürdürüyor.
Bu yıl toplamda 30 farklı programa 815 çocuğu dahil eden meclisin gezi programları okullar açılıncaya kadar devam edecek. Dileyen tüm çocuklar "cocukmeclisi.ibb.istanbul" adresinden meclise üye olabiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) İstanbul'un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi
BABA OLMA HEYECANIYLA KUYUMCUDA UNUTTUĞU ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA İBB'den maaş aldığı iddia edilen AK Partili vekil Kavakçı için bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi Mahkemeden emsal karar: AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:36:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İBB Çocuk Meclisinden tarihi ve kültürel geziler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]