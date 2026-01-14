İBB Meclisi'nde İtfaiye Sorunlarına Çözüm Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB Meclisi'nde İtfaiye Sorunlarına Çözüm Arayışı

14.01.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Meclisi, İstanbul İtfaiyesi'nin yangınlara müdahale süresindeki gecikmeleri ele aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul İtfaiyesinin yangınlara ortalama varış süresinin uzamasının sebebine ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddesinde "İtfaiye hizmetlerini yürütme, yangın ve diğer afetlere müdahale etme" yükümlülüğünün yer aldığını söyledi.

Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yönetmeliği'nde, personel sayısından araç kapasitesine ve istasyon sayılarına kadar açık standartların olduğuna değinen Yazıcı, "Buna rağmen son yıllarda İstanbul'da meydana gelen yangın ve acil durumlarda, kamuoyunda çokça tartışılan gecikmeler, yetersiz müdahale, ekipman eksikliği ve denetim zafiyeti yaşandığı görülmektedir. İstanbul gibi yüksek nüfuslu ve risk seviyesi yüksek bir metropolde acil durumlara hızlı ve etkin müdahale edilmesi temel belediyecilik hizmetlerinin başında gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Şehir genelinde artan yapı yoğunluğu, deprem riski, endüstriyel faaliyetler ve trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul İtfaiyesinin hem personel hem de araç gereç bakımından sürekli güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı, "Son zamanlarda ticari ünitelerde meydana gelen yangınların sebebinin ruhsatsız çalışma ve denetimsizlikten kaynaklandığı sıkça görülmektedir." diye konuştu.

Kamu hizmetinin şeffaflığı ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde soru önergesindeki soruların cevaplandırılmasını isteyen Yazıcı, "İstanbul genelindeki itfaiye istasyonlarında görev yapan toplam personel sayısı kaçtır? Bu sayı uluslararası standartlar açısından yeterli midir? Olası afetlere müdahale durumunda, itfaiye teşkilatının ekipman ve donanım yeterliliği ile personelin, teknik yeterliliğinin olması gereken kriterlere uygun mudur? Bu konularla ilgili çalışmalarınız var mıdır?" dedi.

İtfaiye bünyesindeki araçların yaş ortalamasının ne olduğunu da soran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ekonomik ömrünü dolduran araçların yenilenmesi için bir takvim oluşturulmuş mudur? Yangın ve afet riski yüksek ilçelerde yeni itfaiye istasyonlarının kurulmasına yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise hangi ilçeler planlanmaktadır? Son zamanlarda İstanbul'daki ticari alanlarda yaşanan yangın facialarının asıl sebepleri, yangın yönetmeliğine uygunsuz olan ruhsatsız çalışma alanları ve denetimsizlik midir? Bu tür yapılar İBB tarafından rutin olarak denetlenmekte midir? İstanbul İtfaiyesinin İstanbul'da yangına ulaşma süresi dünya standartları kapsamındayken, son zamanlardaki gecikmeler İstanbul halkının her gün şikayet ettiği ve İBB'nin bir türlü çözemediği trafik yoğunluğundan mıdır?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde İtfaiye Sorunlarına Çözüm Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:56:50. #.0.4#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde İtfaiye Sorunlarına Çözüm Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.