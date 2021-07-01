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İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki - Son Dakika

İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki

01.07.2021 18:45

İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan ücretsiz otopark, ulaşım ve konaklama hizmetlerini 1 Temmuz itibariyle son bulmasına, sağlık çalışanları tepki gösterdi.

İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan ücretsiz otopark, ulaşım ve konaklama hizmetlerini 1 Temmuz itibariyle son bulmasına, sağlık çalışanları tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meclis kararıyla, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına ulaşım, otopark ve misafir odaları için ücretsiz kullanım hakkı sunulmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Kent Ormanı'nda dört sağlık odası temsilcisiyle bir araya geldiği programda sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz hizmetlerin 1 Temmuz tarihinden itibaren sona ereceğini açıklamıştı. Bugün itibariyle sona eren ücretsiz kullanım hakkıyla ilgili sağlık çalışanları, İBB'ye tepki gösterdi.

"İBB'ye sesleniyoruz, ücretsiz ulaşım hakkımız kaldırılmasın"

Memur Sen Konfederasyonu Sağlık Sen 1 Nolu Şube Başkanı olan Zafer Caner, "Özellikle İstanbul'da bizim beklentimiz 30 Haziran itibari ile son bulan ücretsiz indirim tarifesinin tüm sağlık çalışanlarımızın adına 31 Aralık'a kadar devam etmesi yönünde. Bu anlamda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çoğunluğu oluşturan AK Parti grubu tarafından da komisyon görüşüyle birlikte uzama karar tavsiyesi verildi. Biz buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslenmek istiyoruz. Sadece 31 Aralık'a kadar uzatılması değil, bunun sürekli hale getirilmesi. Bunun ciddi bir şekilde masaya yatırılması. Çünkü bazı meslek gruplarına bu indirim hakkı uygulanırken sağlık çalışanlarının da bunu istemesi gayet normal, bunu karar vericilerin, yetkililerin sonuçlandırmasını bekliyoruz" dedi.

"Ücretsiz ulaşım hakkımızın elimizden alınması bizi çok üzdü"

Sağlık Sen 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Sadıç ise, "Ücretsiz ulaşım hakkı verilmişti pandemiyle beraber, bu bize bir motivasyon kaynağı olmuştu. Sağlık çalışanları zaten çok yoğun mücadele etti, çok yoğun çalıştılar. Yoğun bakım süreçleri oldu, ameliyathaneler hala devam ediyor. Pandemi sürecinden sonra da devam edecek. Ücretsiz ulaşım hakkı zaten bizim hakkımızdı, bunu önceden de talep ediyorduk. Ücretsiz ulaşım hakkını bize verdiler gerçekten çok mutlu olmuştuk. Ama 1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz ulaşım hakkımızın elimizden alınması bizi gerçekten çok üzdü. Sağlık çalışanları gece 12.00'de işinden çıkıyor, 24 saat çalışıyor zaten süreç çok yorucu ve bu sürecin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Sağlıkçılara üvey evlat muamelesi yapmayın"

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Sağlık Sen Bakırköy İlçe Başkanı Lezgin Koç, "Şimdi biz bu düzenlemeye karşı çıkıyoruz. Ücretsiz şeylerin kalkması dolayısıyla sağlık çalışanları olarak zor durumdayız. Normalleşmeye geçtik dediler normalleşme geçtikten sonra sağlık çalışanlarının bütün hakları ortadan kayboldu. Diğer kamu kurumlarında indirimli geçiş olduğu halde sağlık çalışanlarına böyle bir imkan sunulmamasını şiddetle kınıyoruz. Bugün polislere, askerlere, öğretmenlere ücretsiz geçiş varken sağlık çalışanlarına böyle bir hak verilmemesi bizi çok üzmektedir. Büyükşehir Belediyesine ve meclisteki grubu bulunan bütün partilere sesleniyoruz, sağlıkçılara bu haklarını geri verin, bize üvey evlat muamelesi yapılmasın" şeklinde konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Tugba Tosun: Herkes gibi benide üzdü yeri geldi 24 saat yeri geldi 36 saat çalıştık bu süreçte en çok çabayı biz verdik yeri geldi ailemizi görmedik arkdaaslarimizi kaybettik bize yapılan sadece bu kadarmiydi bizim cabamizin karsligi bu kadarmiydi cok yazik gercekten bence süresiz devam edilmelidir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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