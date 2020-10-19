İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni - Son Dakika

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Külliyesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, açılış töreninde, İHÜ'nün yeni nesil bir üniversite olduğunu dile getirerek, "Değişerek gelişmeyi, gelişerek değişmeyi hedefleyen, köklerinden kopmadan geçmişe de yaslanarak, bugüne basarak ve geleceğe bakarak güvenle yürüyen yeni bir nesil üniversite. Gençleri bize emanet olarak görüyor, onları hem Türkiye'yi, sosyal hayatımızı hem de dış dünyayı değiştirebilecek formasyonla donatmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Toplumsal değişimin dinamiğinin bireysel değişimden geçtiğini belirten Gündüz, "Yıldız gençleri alıp onları geleceğin medeniyetini inşa edecek, yeni bir medeniyet tasavvuruyla yola çıkacak birikim ve hayata hazırlamamız lazım. Bu yüzden çırpınıyoruz, gayret gösteriyoruz." dedi.

"Yeni master ve doktora programları açarak dikey büyümeyi planlıyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversitenin özgün bir mimariye sahip külliyesiyle özgün akademik vizyonuyla eşik atlama noktasında olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"Öğrencilerimizin, ülkemizin ve Batı'nın kültür sömürgesi haline gelmiş tüm milletlerin fikri bağımsızlığını kazanmasını hedef olarak benimsemiştir. Fikri bağımsızlık idealimizi gerçekleştirebilmek için mukayeseli eğitim uyguluyoruz ve öğrencilerimize hem Batı'yı hem doğuyu hem modernliği hem gelenekseli birlikte öğretmeye çalışıyoruz. Bu maksatla tüm bölümlerden öğrencilerimizin Türkçeyi, Arapçayı ve İngilizceyi öğrenmelerini mezuniyet şartı olarak benimsedik."

Bir öğrencinin hayatta mutlu ve başarılı olabilmesi için akademik eğitimin yanında mutlaka ahlak ve karakter eğitiminin de gerektiğini dile getiren Şentürk, "Amacımız, öğrencilerimizin şu anda tüm dünyada hakim olan ve bireyin özerkliğine dayalı, seküler liberal etik anlayışı yerine kendi tarihimizden ve medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz, şahsi çıkarını değil, topluma hizmeti önceleyen fedakarlığa dayalı bir karakterle mezun olmalarıdır." dedi.

Şentürk, üniversitede öğrencilerin yüzde 30'unu oluşturacak şekilde 80 ülkeden uluslararası öğrenci bulunduğunu kaydederek, "İbn Haldun Üniversitesi şu anda Türkiye'nin en yüksek oranda uluslararası öğrenciye sahip üniversitesidir. Üniversitemiz, Türkiye'nin en yüksek oranda lisansüstü, master ve doktora öğrencisine sahiptir. İleride yeni master ve doktora programları açarak dikey büyümeyi planlamaktayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a külliyenin anahtarı hediye edildi

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarındaki işgali sona erdirmek azminde olduğunu belirterek, "Bizim için çok çetin bir dönemde, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gösterdiği kardeş sevgisi, uzattığı dost eli, millet desteği, dualar, okunan hutbeler, Azerbaycanlı kardeşleriniz tarafından hiçbir zaman unutulmayacak. Azerbaycan Türkiye kardeşliği ebedidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Prof. Dr. İrfan Gündüz tarafından hediye olarak "külliyenin anahtarı" takdim edildi.

Prof. Dr. Recep Şentürk tarafından Allahşükür Paşazade'ye, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan tarafından da Katar'ı temsilen törende bulunan Sani Bin Sabah El-Sani'ye hediye verdi.

Törende İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü de imzalandı.

Külliyenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Prof. Dr. Recep Şentürk'ün kurdele kesimiyle yapıldı.