İbrahim Çanakcı: Gerçek Gündemimiz İşsizlik, Dayanılmaz Hayat Pahalılığı ve Bu İkisinin Yol Açtığı Derin Yoksulluktur - Son Dakika
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İbrahim Çanakcı: Gerçek Gündemimiz İşsizlik, Dayanılmaz Hayat Pahalılığı ve Bu İkisinin Yol Açtığı Derin Yoksulluktur

12.05.2022 11:58
İbrahim Çanakcı: Gerçek Gündemimiz İşsizlik, Dayanılmaz Hayat Pahalılığı ve Bu İkisinin Yol Açtığı Derin Yoksulluktur

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, “Halk, fakirleşmeyi iliklerine kadar yaşıyor. Hal böyleyken yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon makyajlanarak bir yere varılamaz. Gerçek gündemimiz, işsizlik, dayanılmaz hayat pahalılığı ve bu ikisinin yol açtığı derin yoksulluktur. Danışıklı döğüşlerle kimse gündemi saptırmasın” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, "Halk, fakirleşmeyi iliklerine kadar yaşıyor. Hal böyleyken yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon makyajlanarak bir yere varılamaz. Gerçek gündemimiz, işsizlik, dayanılmaz hayat pahalılığı ve bu ikisinin yol açtığı derin yoksulluktur. Danışıklı döğüşlerle kimse gündemi saptırmasın" dedi.

İbrahim Çanakcı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut finansmanı paketi ve son açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

"BİTMEYEN BETON AŞKI VE SAKAT YAKLAŞIM SORUNLARI ÇÖZMÜYOR. TAM AKSİNE DERİNLEŞTİRİYOR"

Çanakcı, "Kronik yüksek enflasyon ortamında bu tür kredi adımları konut fiyatlarını daha da şişirir. Bu da dar gelirlilerin konut sahibi olmasını daha da zorlaştırır. Servet dağılımını daha da bozar. Bitmeyen beton aşkı ve sakat yaklaşım sorunları çözmüyor. Tam aksine derinleştiriyor" değerlendirmesini yaptı.

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artışın yüzde 102 olduğunu anımsatan Çanakcı, "İş bilmez yönetim, yangına benzinle gidiyor. Üç haneli olan konut fiyat artışını daha da tırmandırıyor. Bu koşullarda dar gelirlinin konut sahibi olması imkansız. Çözüm, ucube sistemin ve iş bilmez yönetimin sandıkta değişmesidir" dedi.

"GERÇEK GÜNDEMİMİZ İŞSİZLİK, DAYANILMAZ HAYAT PAHALILIĞI VE BU İKİSİNİN YOL AÇTIĞI DERİN YOKSULLUKTUR"

Çanakcı, TÜİK'in ve İŞKUR'un açıkladığı işsizlik verilerini ise "İşsiz sayısı İŞKUR'a göre 971 bin artarken TÜİK'e göre 354 bin azalmış. Fark 1,3 milyon. Artık söze ve rakamlara ihtiyaç yok. TÜİK'e göre mart ayında dar tanımlı işsizlik yüzde 11,5'e, geniş işsizlik ise yüzde 22,7'ye çıktı. Makyajlı verilere göre bile 3,9 milyon dar tanımlı, 8,5 milyon gerçek işsiz var" diyerek değerlendirdi.

Çanakcı, "Halk, fakirleşmeyi iliklerine kadar yaşıyor. Hal böyleyken yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon makyajlanarak bir yere varılamaz. Gerçek gündemimiz, işsizlik, dayanılmaz hayat pahalılığı ve bu ikisinin yol açtığı derin yoksulluktur. Danışıklı döğüşlerle kimse gündemi saptırmasın. Gerçek gündemimiz yakıcı sorunlardır" dedi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İbrahim Çanakcı: Gerçek Gündemimiz İşsizlik, Dayanılmaz Hayat Pahalılığı ve Bu İkisinin Yol Açtığı Derin Yoksulluktur - Son Dakika


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