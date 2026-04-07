İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
07.04.2026 13:11
Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır bir virüse yakalandığı öğrenilen sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken, yakınları da hastaneye akın etti.

Edinilen bilgilere göre yoğun konser programının ardından İstanbul’daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, ünlü sanatçı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye geldi. Sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilirken, doktorların tedavi sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

AĞIR VİRÜS İDDİASI

Sanatçının ağır bir virüse yakalandığı öne sürülürken, kesin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tatlıses’in bir süre gözlem altında tutulabileceği ifade ediliyor.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun bir tedavi süreci geçirmiş ve fizik tedaviyle yeniden ayağa kalkmıştı. Sanatçı, o dönemden sonra sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmasıyla da biliniyor.

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sahnelere dönerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Tatlıses’in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

    Yorumlar (3)

  • brskili brskili:
    hayırlı bir kapı aç yarabbim sen duy sesimi 25 4 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Tez zamanda inşaallah 24 2 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    Allahım sen konuya vakifsin..hadi inşallah 1 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
