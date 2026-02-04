ICE, Gözaltı Tesislerini Genişletiyor - Son Dakika
ICE, Gözaltı Tesislerini Genişletiyor

04.02.2026 13:37
ABD'de ICE, gözaltı alanlarını genişletmek için yeni tesisler satın almaya başladı. Protestolar artıyor.

ABD'de tartışılan göçmenlik uygulamalarıyla eleştirilen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin, gözaltı alanlarını daha fazla genişletmek için tesisleri inceleyip satın aldıkları bildirildi.

ABC News'in yerel tapu kayıtları ve şehir yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre ICE yetkililerinin, gelecekte gözaltı tesislerine dönüştürmek üzere tesis gezdikleri ve satın aldıkları ortaya çıktı.

Şehirlerdeki tapu kayıtlarına göre ICE, Phoenix kentinde bir tesis için 70 milyon dolar, Baltimore'un kuzeybatısındaki bir tesis için 102,4 milyon dolar, Berks County'de tesis için 87,4 milyon dolar ödedi.

Yerel yetkililere dayandırılan bilgilere göre ise ICE birimleri, Surprise şehrinde yaklaşık 440 bin metrekarelik bir endüstriyel tesis, Merrillville kasabasında 275 bin metrekarelik bir tesis arayışına girdi.

ICE yetkililerinin, Chicago'ya yakın bir bölgede 7 bin 500 yatak kapasiteli bir tesis, Merrimack'te bir yerleşke için 43 dönümlük bir alan, Oklahoma City'de 27 dönümlük bir tesis aradığı da aktarıldı.

ABD basınında bir ICE yetkilisine dayandırılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan ülke geneli yeni tesis arayışlarının, "ICE'ye ait iyi yapılandırılmış gözaltı tesisleri" olarak kullanılacağı bildirilmişti.

ICE karşıtı protestolar

Son haftalarda ABD genelinde, ICE biriminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı başta Minneapolis olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

