İçişleri Bakanı Soylu: Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler
38 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfus artışına atıfla "ülkenin demografik yapısı değişecek" yönündeki iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti. Soylu, Kürtler de 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler." dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Türkiye
'deki Suriyelilerin nüfus artışıyla ilgili olarak "ülkenin demografik yapısı değişecek" yönündeki iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu belirterek, "İlk geldikleri zaman 10-11 çocuk yapıyorlardı, şu anda 2 çocuk yapıyorlar. Kürtler de 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler." dedi. Habertürk TV
'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, "Suriyeliler 10-15 yıl sonra ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturacak. Ülkenin demografisi değişecek, dolayısıyla ileride onlar üzerinden iç karışıklık çıkartılacak gibi çok farklı senaryolar dile getiriliyor. Bunlar sizi kaygılandırmıyor mu, bu konuyla ilgili devlet olarak siz ne yapıyorsunuz?" sorunu şöyle yanıtladı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:30
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