İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Bolu
'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Yıldırım Beyazıd Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Soylu, İzzet Baysal
Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında kadınlara karanfil takdim etti, çocuklara da oyuncak verdi.
Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden, fotoğraf çektiren Soylu'ya, Vali Ahmet Ümit, AK Parti
Bolu Milletvekili Arzu Aydın
ve Fehmi Küpçü
, MHP Düzce
Milletvekili Ümit Yılmaz
, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz
, AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Fatih Metin
ve öteki ilgililerle partililer eşlik etti.
Soylu, daha sonra halka hitap edeceği Kent Meydanı'na geçti.