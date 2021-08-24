İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı...
24.08.2021 13:41
İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3...
İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J- SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
Son Dakika 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:44 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 12:50 Aracının alarmının ötmesine öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü 12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi