İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi - Son Dakika

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Bir süredir organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının hedefinde olan ve uzun zamandır sessizliğini koruyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği ileri sürülmüştü.

İŞBAŞARAN'IN İSTİFA İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran, sosyal medya hesabından dün gece saatlerinde bir paylaşım yaparak Soylu'nun istifa ettiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki isim önermiş" ifadelerini kullanan İşbaşaran'ın iddiası gündem yaratmıştı.

İşte İşbaşaran'ın o tweet'i;

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Eski AK Partili vekilin Bakan Soylu'yla ilgili iddiasına ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama gelmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bakanlık kaynaklarının istifa iddialarını yalanlamasının ardındansa İçişleri'nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'ndan fotoğrafların yer aldığı Tweet'le eski AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın istifa iddiaları tamamen yalanlanmış oldu.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım;