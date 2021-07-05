Üye Girişi
İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi

05.07.2021 11:53

Eski AK Partili Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın gece yarısı Twitter hesabından paylaştığı "Süleyman Soylu" istifa etmiş iddiasına İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama gelmişti. Bugün de İçişleri Bakanlığı, Soylu'nun Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya başkanlık yaptığını aktardı ve bir fotoğraf paylaşarak iddiaları yalan olduğunu netleştirdi.

Bir süredir organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının hedefinde olan ve uzun zamandır sessizliğini koruyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği ileri sürülmüştü.

İŞBAŞARAN'IN İSTİFA İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran, sosyal medya hesabından dün gece saatlerinde bir paylaşım yaparak Soylu'nun istifa ettiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki isim önermiş" ifadelerini kullanan İşbaşaran'ın iddiası gündem yaratmıştı.

İşte İşbaşaran'ın o tweet'i;

İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin 'Süleyman Soylu istifa etti' iddialarına fotoğraflı yanıt

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Eski AK Partili vekilin Bakan Soylu'yla ilgili iddiasına ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama gelmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bakanlık kaynaklarının istifa iddialarını yalanlamasının ardındansa İçişleri'nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'ndan fotoğrafların yer aldığı Tweet'le eski AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın istifa iddiaları tamamen yalanlanmış oldu.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım;

İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin 'Süleyman Soylu istifa etti' iddialarına fotoğraflı yanıt
İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu istifa etti iddialarına fotoğraf ile cevap verdi

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Milletvekili, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı, 'Süleyman Soylu istifa etti' iddialarına fotoğraf ile cevap verdi - Son Dakika


Son Dakika

Bugüne kadar likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Muş, bizzat paylaştı 12:12 Bugüne kadar likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Muş, bizzat paylaştı Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan 11:46 Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan "çuval" skandalının perde arkasını anlattı Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek 10:59 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı 10:04 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi 08:21 Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi

Son Dakika Haberleri
12:06 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
11:55 Türk bayrağıyla kendini yakmaya çalıştı! Alkollü vatandaş panik yarattı
11:53 İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi
11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı! Tutuklu kalmaya devam edecek Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıktı! Tutuklu kalmaya devam edecek         
12:23
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, prodüktör Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, prodüktör Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı         
12:06
Delta varyantının vurduğu Endonezya'da oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi Delta varyantının vurduğu Endonezya'da oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi         
11:47
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı         
11:31
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda         
10:19
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 13:22:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement