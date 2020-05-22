İDDEF, ramazanda Türkiye ve 33 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Son Dakika

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda hayırseverlerin bağışlarını Türkiye ve 33 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "İyiliğe Dokun" sloganıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetleri çerçevesinde, hayırseverlerin bağışladığı kumanya paketleri, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafetler, Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke ve 106 bölgede eğitim gören ilim talebeleri ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Bu kapsamda; Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mağdur olan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye kumanya, hijyen paketi ve alışveriş kartı ulaştırılırken, 33 ülke ve 106 bölgede 24 bin aileye kumanya, 280 bin kişiye iftar yemeği, 36 bin kişiye hayırseverlerin zekat, fitre ve fidye bağışları teslim edildi.

"Damlaya Damlaya Umut Olur" kampanyası kapsamında, Afrika ve Asya ülkelerinde 159 su kuyusu açıldı. Hayırseverlerin desteğiyle Fildişi, Bangladeş, Burkina Faso ve Kenya'da 4 mescit ve 2 medresenin temelleri atıldı.