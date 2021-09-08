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IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI - Son Dakika

IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI

08.09.2021 14:57

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde 6 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 13 polis memuru dualarla anıldı.

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde 6 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 13 polis memuru dualarla anıldı.

Aralık ilçesi Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015 tarihinde meydana gelen olayda, Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracıyla bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları yaklaşık bir tonluk bombayı uzaktan kumandayla patlattı. Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın 6'ncı yıl dönümünde şehit polisler için anma töreni düzenlendi.

Saldırının gerçekleştirildiği bölgede yapılan törene Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, vali yardımcıları, kaymakamlar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, jandarma teşkilatı, kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde konuşan Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, saldırıda şehit olan polis memuru Yusuf Yelkenci'den bahsederek, 'Şehit polis Yusuf Yelkenci, 'Hayatta aşık olmam gereken tek kadın annemmiş. Sen beni acılarla büyüttüğün de anladım' demiş. Eli öpülesi analar. Buradan tüm şehitlerimizin analarını anıyor ve ellerinden öpüyorum" dedi.

Vali Engin Sarıibrahim ise saldırıda 13 yiğidin toprağa verildiğini belirterek, "Arkamızdaki Ağrı Dağı, önümüzde akan Aras Nehri, Anadolu'daki her karış toprak şahit olsun ki bu toprak uğruna şehit olan her şehidimizin kanının karşılığı alınmıştır, alınacaktır. Bunu da bu vatan ve millet için, hangi terör örgütü bu toprağın karşısına geçiyorsa, onun karşısında olacağız. Bizler Türk milleti olarak bin yıldır buradayız. Bu toprağın üzerinde ezan da susmayacak, bayrak da inmeyecek. Bu toprak üzerindeki birlik ve kardeşliği de kimse zedeleyemeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları olarak hep beraber birlik ve dirlik içerisinde çalışırsak, vatandaşın elinden sonuna kadar tutmaya gayret edersek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarsak, zannediyorum ki bu dualarla bu millet bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak. Bugün buradaki birlikteliği bozmak isteyenlerin kurduğu bütün tuzaklar dün de bozulmuştur, yarın da bozulacaktır. Bizim üstümüze düşen, bu düzeni bozmak isteyenlere elimizden geleni sonuna kadar yapmaktır" diye konuştu.

Törene katılanlar, okunan duaların ardından, 13 polisin şehit edildiği alana kırmızı karanfil bıraktı.

IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI
IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI
IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI
IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI
IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI
IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI
IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI
IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI
IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: IĞDIR'DA 13 ŞEHİT POLİS DUALARLA ANILDI - Son Dakika
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