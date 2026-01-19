Iğdır'da Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklama

Iğdır'da bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kent merkezinde 2 gün önce çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yapıldı.
Polis ekiplerince yakalanan 11 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 şüpheliye ev hapsi verildi, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kavgada yaralanan bir kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
