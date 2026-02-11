Iğdır\'da Karla Mücadele

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 57 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

Kentte dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki birçok köye ulaşım kesildi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan 57 köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

Toplam 315 kilometre yolda sürdürülen çalışmaların, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlaştığı belirtildi.