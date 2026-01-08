Iğdır'da Suç Çetelerine Darbe - Son Dakika
Iğdır'da Suç Çetelerine Darbe

08.01.2026 14:38
Iğdır'da fuhuş zorlaması ve kaçakçılıkla ilgili operasyonlar sonucu 4 kişi tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu, bir kadını fuhşa zorladığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği tespit edilen R.G. isimli şüpheli, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen başka bir başarılı operasyonda ise durdurulan bir araç ve 3 şüpheliye ait 3 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet külçe altın, 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Iğdır, Son Dakika

