Iğdır'da Trafik Kazası: İki Yaralı
3-sayfa

Iğdır'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Iğdır\'da Trafik Kazası: İki Yaralı
16.01.2026 21:27
Iğdır'da meydana gelen kazada araç devrildi, Eren Ş. ve Muhammet Ali G. hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Iğdır yönüne seyir halinde olan 76 AU 261 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa devrildi. Kazada araçta sıkışan Eren Ş. ile Muhammet Ali G., olay yerine sevk edilen itfaiye arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır'da Trafik Kazası: İki Yaralı

SON DAKİKA: Iğdır'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
