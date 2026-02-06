Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.
Iğdır FK'den yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.
Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürülüyor.
Iğdır FK'de 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
