Iğdır FK'de 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

Iğdır FK'den yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.

Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürülüyor.