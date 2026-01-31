Iğdır FK - Manisa FK Maçında Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan Iğdır FK- Manisa FK maçının ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK evinde karşılaştığı Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçı tamamen domine ettiklerini vurgulayarak, "Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi, 21 şut, karşı takım 1 şut. Gol beklentimiz yaklaşık 2, rakibin 0.04, maçın gidişatı da öyleydi. İstediklerimizin çoğunu bu şartlarda gerçekten sahaya yansıttık. Çok gol pozisyonuna girdik maalesef değerlendiremedik. Çok pozisyonlar ürettik, değerlendiremedik. Rakibin sanırım bir duran toptan bir pozisyonu vardı. Onun haricinde tamamen oyun kontrolü bizdeydi. Takımım için üzgünüm, kaybedilen 2 puan var, oyunun hakkı tamamen 3 puandı. Oyuncularım için üzgünüm ama daha yaklaşık 2-3 gündür beraberiz. Çalışacağız, gelişeceğiz. Bu tür domine ettiğimiz maçları da lehimize çevirmesini öğrenmemiz lazım. Maalesef bunu lehimize çeviremedik ama sanırım bu kısa sürede doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Maçı analiz edip artık önümüze bakacağız ve gerekli puanları, gerekli başarıları hep beraber elde edeceğimize sonsuz, yürekten inanıyorum" dedi.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Abidin Çakmak ise, "İyi maç oldu, iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. - IĞDIR