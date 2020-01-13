İHH, Bölge Koordinatörü Meral Kaya; - Son Dakika
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İHH, Bölge Koordinatörü Meral Kaya;

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Meral Kaya, Kırşehir'de Kadın Kolları tarafından Memur-Sen'de düzenlenen programda, Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

İHH, Bölge Koordinatörü Meral Kaya;, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Meral Kaya, Kırşehir'de Kadın Kolları tarafından Memur-Sen'de düzenlenen programda, Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.


Projelerinden birisinin de yetimlere yönelik olduğunu belirten Kaya, "Yeryüzündeki milyonlarca çocuktan yetişebildiklerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Şu anda 100 bin yetime bakıyor. Yetim çalışmalarımızda Türkiye ikinci sırada. Birinci sırada 16 bin yetimle Filistin. İkinci sırada 15 binin üzerinde yetimle Türkiye. Daha sonra, Afrika, Balkanlar ve Asya'daki ülkeler geliyor"dedi.


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Meral Kaya, Kırşehir, Türkiye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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