İhracat Kredisi artık Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, ihracat finansmanı çözümlerinde bir yeniliğe imza atarak TL İhracat Kredisi ürününü dijital kanallardan erişilebilir hale getirdi. Artık müşteriler, mevcut limitleri kapsamında şubeye gitmeden kredi kullanabilecek, 24 aya varan vadelerle finansman ihtiyaçlarını hızlı ve kolay şekilde karşılayabilecek.

Garanti BBVA, dış ticaret ve ihracat finansmanında müşterilerine daha hızlı ve kolay bir deneyim sunmak amacıyla TL İhracat Kredisi’ni dijital kanallardan da erişilebilir hale getirdi.

İhracat yapan şahıs firmaları ve tüzel müşteriler, şubeye gitmeden krediye ulaşabiliyor ve hem mevcut limitleri kapsamında hem de limitleri yoksa limite başvurarak işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor. BSMV istisnasına sahip olan bu kredi, 24 aya varan vadelerle kullanılabiliyor ve ihracat faaliyetlerinin kesintisiz şekilde finanse edilmesine imkân sağlıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Garanti BBVA’da dijital kanallar üzerinden sunduğumuz hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. TL İhracat Kredisi’nin dijital kanallarda kullanılabilir hâle gelmesiyle, ihracatçılarımız finansman ihtiyaçlarını kesintisiz ve kolay bir şekilde karşılayabilecek, işlerini büyütmeye odaklanabilecekler. Hedefimiz finansal hayatlarının her adımında müşterilerimizin yanlarında olmak. Müşterilerimizin tüm işlemlerini zahmetsiz ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu dijitalleşme adımı, Garanti BBVA’nın dış ticaret finansmanı alanındaki yetkinliğini ve dijital bankacılık gücünü pekiştiriyor. Banka, ihracat finansmanı ihtiyacı olan müşteriler için hem kolay hem de hızlı bir çözüm sunuyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:51:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.