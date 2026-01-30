İhracat ve Turizmde Başarı - Son Dakika
Ekonomi

30.01.2026 12:00
Bakan Şimşek, 2025'te ihracatın 273,4 milyar dolara, turizm gelirlerinin ise 65,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılında ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve turizm istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "2025 yılında ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti. İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat altın fiyatlarının da etkisiyle arttı. Buna rağmen dış ticaret açığı, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ülkemiz 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025'te turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikalarımızın katkısıyla kişi başına ortalama harcama bin doların üzerine yükseldi. Hizmet ticaretindeki güçlü konumumuz, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırlıyor. Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
