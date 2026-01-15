IIFF 2024: Sürdürülebilir Mobilya Temasıyla Başlıyor - Son Dakika
Ekonomi

IIFF 2024: Sürdürülebilir Mobilya Temasıyla Başlıyor

15.01.2026 11:26
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 27-31 Ocak'ta 3 bin markayla sürdürülebilirlik odaklı yapılacak.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF), "sürdürülebilirlik" temasıyla 27–31 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Mobilya Dernekleri Federasyonundan (MOSFED) yapılan açıklamaya göre, 250 bin metrekarelik alanda 3 bin markayı yeni koleksiyonlarıyla ağırlayacak olan IIFF, MOSFED koordinasyonunda, İstanbul Fuar Merkezi (İFM) ve TÜYAP Fuar Merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

İç mimarlar, dekoratörler, zincir mağaza yöneticileri, ithalat ve ihracat profesyonelleri, otel satın alma yöneticileri ve tasarımcıların yoğun ilgi göstermesi beklenen IIFF 2026, 150'den fazla ülke ve bölgeden 150 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Geçen yıl fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerle yaklaşık 3 milyar dolarlık iş hacmi yaratan IIFF'nin bu yıl artan uluslararası katılımı ve güçlü içeriğiyle bu etkiyi daha da ileri taşıması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün küresel ölçekte güçlü bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Türk mobilyası bugün dünyada bir başarı hikayesi ortaya koyuyor. IIFF ise bu hikayenin oluşmasında ve uluslararası pazarda kalıcı bir yer edinilmesinde en etkili ve stratejik platformlardan biri konumunda." ifadelerini kullandı.

Her yıl düzenlenen IIFF'nin, üreticilerin yeni yıla ihracat odaklı güçlü bir başlangıç yapmasını sağladığını kaydeden Güleç, fuar kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen satın almacılarla kurulan doğrudan temasların, yeni ticari anlaşmalara ve uzun vadeli işbirliklerine dönüştüğünü belirtti.

"Türk mobilyasını geleceğin rekabet koşullarına hazırlıyoruz"

Ahmet Güleç, dünya mobilya üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Türkiye'nin hem en büyük ilk 10 üretici hem de en büyük ilk 10 ihracatçı ülke arasında yer aldığını anımsatarak, sektörün 2025'te 4,6 milyar doları aşan ihracata imza attığını bildirdi.

Türk mobilya sektörünün 2030 ihracat hedefinin 12 milyar dolar olduğunu vurgulayan Güleç, bu hedefe ulaşılmasında IIFF'nin kritik bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Güleç, fuarın bu yıl odağının sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl fuarımızı, tasarım ve ticaretin yanı sıra yeşil dönüşümün de merkezi haline getiriyoruz. Sürdürülebilir üretim anlayışını teşvik eden çalışmalarımız ve sektörümüze yol gösteren projelerimizle, Türk mobilyasını geleceğin rekabet koşullarına hazırlıyoruz."

Kaynak: AA

