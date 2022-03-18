İİT, KİK'in Yemenlileri diyalog için bir araya getirme girişiminden memnun - Son Dakika
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İİT, KİK'in Yemenlileri diyalog için bir araya getirme girişiminden memnun

18.03.2022 22:18
İİT, KİK'in Yemenlileri diyalog için bir araya getirme girişiminden memnun

İslam İşbirliği Konseyi (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen'deki tüm tarafları diyalog için Suudi Arabistan'da bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladı.

İslam İşbirliği Konseyi (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen'deki tüm tarafları diyalog için Suudi Arabistan'da bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yıllardır çatışan tarafları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya getirme yönünde KİK'in duyurduğu girişime dikkat çekildi.

İİT Genel Sekreterliği'nin daha önce Yemen'deki krizin siyasi yollarla çözülmesi çağrısında bulunduğu ve ülkedeki tüm tarafları müzakerelere teşvik ettiğine işaret edilen açıklamada, ateşkesin sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) ile bazı ülkelerin yürüttüğü çabalar takdir edildi.

KİK'in Yemenlileri Riyad'da bir araya getirme girişiminin memnuniyetle karşılandığı açıklamada, bu girişimle Yemenliler arasında bir uzlaşının sağlanabileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Yemen'deki tüm güçlere ülkede akan kanın durması için bu girişime katılmaları çağrısı yapılarak, müzakerelerle ülkeye güven ve istikrar getirecek bir siyasi çözüme kavuşulması temennisinde bulunuldu.

KİK'in girişimi ve Husilerden gelen tepki

KİK Genel Sekreterİ Nayif el-Hacraf, 17 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetinden KİK'in müzakere çağrısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilere bağlı sözde Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Yemen savaşına katılmayan tarafsız bir ülkede olacak diyalog müzakerelerini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etmişti.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, İslam, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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