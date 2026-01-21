Siirt'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "İki Kitap Bir Gönül Projesi" tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çalışmaları kapsayan ve yeni hizmete giren Spor Müzesi'nin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, bilginin gönülle, okumanın sorumlulukla ve sporun dayanışmayla buluştuğu anlamlı bir proje vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

"İki Kitap Bir Gönül Projesi"nin gençlerin yalnızca akademik değil, insani, ahlaki ve sosyal yönlerden de gelişimini hedeflediğini belirten Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çalışma yurtlarımızda kalan üniversite öğrencilerimizin okumayla düşünce dünyalarını geliştirmelerini, gönüllülük faaliyetleriyle toplumsal duyarlılık kazanmalarını ve spor aracılığıyla aktif bir yaşam alışkanlığı edinmelerini amaçlayan önemli bir gençlik projesidir. Proje kapsamında gençlerimizin kitaplar aracılığıyla düşünce dünyalarını zenginleştirirken, çevre çalışmalarından sevgi evlerine, kan bağışından ağaç dikimine kadar birçok gönüllülük faaliyetinde aktif rol almaları bizler için son derece kıymetlidir. Spor faaliyetleriyle de desteklenen bu projenin, gençlerimizin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmelerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki okuyan, paylaşan, sorumluluk alan ve başkası için iyilik üretmeyi görev bilen bir gençlik, güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır."

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

Yurtlarda yalnızca barınma ve beslenme hizmeti sunulmadığına işaret eden Özdemir, gençlerin serbest zamanlarını kültür, sanat, spor ve sosyal projelerle değerlendirmelerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Özdemir, gençliğin ülkenin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak "Gençlerimiz kendilerini geliştirdikçe ülkemiz daha da güçlenecek. Sizler hem akademik hem de sosyal anlamda donanımlı bireyler olarak geleceğe yön vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan da birlikte durmak ve aynı duyguda buluşmak için bir arada olduklarını ifade ederek, "Bu proje bir sloganın değil, insanı insan yapan derin bir ihtiyacın ürünüdür." dedi.

Program, sanatçı Sedat Anar'ın konseriyle sona erdi.

Etkinliğe AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcu ve öğrenciler katıldı.