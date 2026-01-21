İki Kitap Bir Gönül Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İki Kitap Bir Gönül Projesi Tanıtıldı

İki Kitap Bir Gönül Projesi Tanıtıldı
21.01.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te tanıtılan proje, gençlerin okuma ve gönüllülük ile spor aracılığıyla gelişimini hedefliyor.

Siirt'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "İki Kitap Bir Gönül Projesi" tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çalışmaları kapsayan ve yeni hizmete giren Spor Müzesi'nin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, bilginin gönülle, okumanın sorumlulukla ve sporun dayanışmayla buluştuğu anlamlı bir proje vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

"İki Kitap Bir Gönül Projesi"nin gençlerin yalnızca akademik değil, insani, ahlaki ve sosyal yönlerden de gelişimini hedeflediğini belirten Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çalışma yurtlarımızda kalan üniversite öğrencilerimizin okumayla düşünce dünyalarını geliştirmelerini, gönüllülük faaliyetleriyle toplumsal duyarlılık kazanmalarını ve spor aracılığıyla aktif bir yaşam alışkanlığı edinmelerini amaçlayan önemli bir gençlik projesidir. Proje kapsamında gençlerimizin kitaplar aracılığıyla düşünce dünyalarını zenginleştirirken, çevre çalışmalarından sevgi evlerine, kan bağışından ağaç dikimine kadar birçok gönüllülük faaliyetinde aktif rol almaları bizler için son derece kıymetlidir. Spor faaliyetleriyle de desteklenen bu projenin, gençlerimizin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmelerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki okuyan, paylaşan, sorumluluk alan ve başkası için iyilik üretmeyi görev bilen bir gençlik, güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır."

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

Yurtlarda yalnızca barınma ve beslenme hizmeti sunulmadığına işaret eden Özdemir, gençlerin serbest zamanlarını kültür, sanat, spor ve sosyal projelerle değerlendirmelerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Özdemir, gençliğin ülkenin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak "Gençlerimiz kendilerini geliştirdikçe ülkemiz daha da güçlenecek. Sizler hem akademik hem de sosyal anlamda donanımlı bireyler olarak geleceğe yön vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan da birlikte durmak ve aynı duyguda buluşmak için bir arada olduklarını ifade ederek, "Bu proje bir sloganın değil, insanı insan yapan derin bir ihtiyacın ürünüdür." dedi.

Program, sanatçı Sedat Anar'ın konseriyle sona erdi.

Etkinliğe AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcu ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Kültür, Güncel, Siirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Kitap Bir Gönül Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 01:10:23. #7.11#
SON DAKİKA: İki Kitap Bir Gönül Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.