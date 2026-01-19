İki Türk Kayakla Atlama Sporcusu Kış Olimpiyatları'na Katılacak

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından yayımlanan olimpik sıralama listesine göre milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in, İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda "kayakla atlama" branşında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kayakla atlama branşında ilk kez kış olimpiyatlarına iki sporcu ile kota elde ettiği vurgulandı.