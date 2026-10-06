İki yolcu uçağı pistte çarpıştı! Kanat ve kuyruk hasar gördü

ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda (LAX) Delta Air Lines ile Air Canada’ya ait iki yolcu uçağı pistte çarpıştı. Kalkış için taksi yapan Delta uçağının sol kanadı, kapıya çekilen Air Canada uçağının kuyruk bölümüne çarptı. Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.

DELTA UÇAĞI HAREKET HALİNDEYDİ

Olay, yerel saatle yaklaşık 10.30 sıralarında meydana geldi. Delta uçağının kalkış için taksi yaptığı sırada, Air Canada uçağının çekiciyle kapıya götürüldüğü belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Delta uçağının Air Canada uçağının yatay kuyruk dengeleyicisine çarptığını açıkladı. Çarpışmanın ardından Delta uçağındaki yolcuların güçlü bir sarsıntı hissettiği ve uçağın aniden durduğu aktarıldı.

AIR CANADA UÇAĞINDA BÜYÜK HASAR

Çarpışmada Air Canada uçağının sağ yatay kuyruk dengeleyicisinde büyük bir hasar oluştu. Uçağın Toronto’dan LAX’e geldiği ve inceleme ile onarım işlemleri tamamlanana kadar hizmetten çıkarılacağı bildirildi.

YOLCULARDA YARALANMA YOK

Kazanın ardından her iki uçaktaki yolcular için herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Ancak çarpışma nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

FAA, olayla ilgili inceleme başlattı. Çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.