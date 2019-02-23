İl Sağlık Müdürü Bilge'den Bozkurt'a Ziyaret

İnönü İlçesinde hizmet veren sağlık kuruluşları ve çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve beraberlerindekiler yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

İnönü Belediye Başkanlığına gerçekleştirilen ziyarete, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Özer Öner katıldı.