Ilgaz\'da Yangın İki Evi Yok Etti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İki evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. - ÇANKIRI