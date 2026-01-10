İLKSAN'dan Emeklilik Yardımı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İLKSAN'dan Emeklilik Yardımı Kararı

10.01.2026 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme, İLKSAN'ın emeklilik yardımı ödemesini hukuka aykırı buldu, karar çıktı.

(ANKARA) – Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişiği kesildikten sonra emeklilik yardımı alamayan bir üyesi adına açtığı davada, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) aleyhine karar alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, bir üniversitede öğretim görevlisi olması nedeniyle MEB ile ilişiği kesilen ve daha önce 10 yıldan fazla aidat ödemesi bulunan üye adına açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi, yönetmelikte öngörülen 10 yıllık aidat süresinin emeklilik yardımından yararlanmak için yeterli olduğuna hükmetti.

Mahkeme, emekli olunması halinde son ödenen aidat miktarının esas alınarak ödeme yapılmasının eşitlik ilkesi ve hakkaniyet kuralları gereği olduğunu belirtti. Kararda, Danıştay 11. Dairesi'nin 2017 tarihli ile Anayasa Mahkemesi'nin 2022 ve 2025 tarihli kararlarına atıf yapıldı.

Atıf yapılan içtihatlarda, üyelik aidatlarının İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı tarafından kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufla kesildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle, emekli olmadan kurum değiştirmenin emeklilik yardımından yararlanmaya engel teşkil etmeyeceği vurgulandı.

Mahkeme, İLKSAN'ın emeklilik yardımı ödenmemesi yönündeki işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Kaynak: ANKA

İLKSAN, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İLKSAN'dan Emeklilik Yardımı Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

00:53
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
00:29
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
23:43
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 03:34:31. #7.11#
SON DAKİKA: İLKSAN'dan Emeklilik Yardımı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.