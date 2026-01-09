İLKSAN Haksız Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

İLKSAN Haksız Bulundu

09.01.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme, emekli yardımını ödemeyen İLKSAN'ın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişiği kesildiği için bir üyesine emekli yardımını ödemeyen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) aleyhine açılan davada, İLKSAN'ın haksız bulunduğunu açıkladı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada, "Bir üniversitede öğretim görevlisi olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişiği kesilen, ancak daha önce 10 yıldan fazla aidat ödemesi bulunan üyemiz adına açtığımız davada mahkeme, emeklilik yardımı ödemeyen İLKSAN'ın hukuka aykırı davrandığına hükmetti. Ankara 15'inci İdare Mahkemesi, yönetmelikte öngörülen 10 yıllık aidat süresinin doldurulmasının emeklilik yardımından yararlanmak için yeterli olduğunu belirterek, emekli olunması halinde son ödenen aidat miktarı ölçü alınmak suretiyle ödeme yapılmasının eşitlik ilkesi ve hakkaniyet kuralları gereği olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında, Danıştay 11'inci Dairesi'nin 2017 tarihli ile Anayasa Mahkemesi'nin 2022 ve 2025 tarihli kararlarına atıf yapılarak, üyelik aidatlarının İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu kesildiği vurgulandı. Bu nedenle, emekli olmadan kurum değiştirmenin emeklilik yardımından yararlanmaya engel teşkil etmeyeceği mahkeme kararıyla ortaya konuldu. Mahkeme, İLKSAN'ın emeklilik yardımı ödenmemesi yönündeki işlemini hukuka aykırı buldu" denildi.

Kaynak: DHA

İLKSAN, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İLKSAN Haksız Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:01:06. #7.11#
SON DAKİKA: İLKSAN Haksız Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.