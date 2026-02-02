İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Ekonomi Eleştirisi

02.02.2026 14:04
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce ekonomiyle ilgili demeçlerini paylaşarak, "Freni patlamış kamyon gibisiniz; 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2018'den 2026'ya… 'Freni patlamış kamyon' gibisiniz, 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz! Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor. Analar babalar okula boş beslenme çantası koymanın acısını yaşıyor. Milyonlar, sofrasından her geçen gün eksiltir hale geldi. Liyakatten, akıldan, bilimden uzak yaklaşımınızın yüz milyarlarca dolarlık bedeli, 86 milyon insanımıza yoksulluk, açlık, işsizlik, mutsuzluk ve geleceksizlik olmuştur. Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz. Millete zarar vermekten vazgeçin. Milletimizin derdi geçim, hiç gecikmeden hemen seçim!"

Kaynak: ANKA

