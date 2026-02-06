İMSİAD Başkanı'ndan Deprem Uyarısı - Son Dakika
İMSİAD Başkanı'ndan Deprem Uyarısı

06.02.2026 10:21
Şeref Demir, depremin ihmallerin sonucu olduğunu vurgulayarak güvenli şehirler için sorumluluk alınmalı dedi.

6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümünde açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, yaşanan büyük felaketin ihmallerin ve ertelenmiş sorumlulukların acı bir sonucu olduğunu vurguladı.

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, "6 Şubat 2023 Bu tarih sadece bir felaketin değil; ihmallerin, eksiklerin ve ertelenmiş sorumlulukların da acı bir hatırlatıcısıdır. Kaybettiğimiz on binlerce canımıza Allah'tan rahmet, geride kalan vatandaşlarımıza sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin yalnızca yas tutma günü olmadığını belirten Demir, "Bugün ders çıkarma ve gereğini yapma günüdür. Deprem bize bir kez daha göstermiştir ki afet değil, ihmal öldürür. Güvensiz yapılar, plansız kentleşme ve denetimsizlik can almaktadır" dedi.

Deprem gerçeğiyle birlikte yaşamanın zorunlu olduğuna dikkat çeken İMSİAD Başkanı Şeref Demir, bunun ancak devlet, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve vatandaşların birlikte hareket etmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Devletin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara da değinen Başkan Şeref Demir, "Bugün 450 bin deprem konutunun inşa edilmesi yaraların sarılması adına önemli ve kıymetli bir adımdır. Bu büyük çabanın kararlılıkla sürdürülmesi, hızla birlikte kalite ve güvenliğin en üst düzeyde korunması hayati önemdedir" diye konuştu.

İMSİAD olarak bilim ve mühendislik esaslı yapılaşmayı savunduklarını belirten Demir, kentsel dönüşümün ertelenmeden hayata geçirilmesi, denetimin güçlendirilmesi ve kalite ile güvenlikten asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamasında, "Bugün atılmayan her adım, yarın telafisi olmayan acılara dönüşmektedir. Depremi konuşmak için yeni bir felaket beklemeye ne vicdanımız ne zamanımız vardır" ifadelerine yer veren İMSİAD Başkanı Şeref Demir, güvenli şehirler için sorumluluk alma ve doğru adımları bugünden atma çağrısında bulundu.

İMSİAD Başkanı açıklamasını, "Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizi güvenli şehirler üzerine inşa etme kararlılığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" sözleriyle tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

