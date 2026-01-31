İncesu SS Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
İncesu SS Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı
31.01.2026 16:21
İncesu SS Sulama Kooperatifi'nin genel kurulunda Yaşar Karaçavuş yeniden başkan seçildi.

İncesu SS Sulama Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan heyeti oluşturulmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile gelir gider cetvelleri ve bilançolar okunarak üyelerin oylarına sunuldu.

Yapılan oylamalar sonucunda yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

Seçimlere geçilmeden önce divan heyeti tarafından alınan kararla oy kullanma şeklinin açık oylama usulüyle yapılmasına karar verildi.

Yapılan seçimlerde mevcut başkan Yaşar Karaçavuş ile diğer aday Ömer Aykar başkanlığındaki iki liste yarıştı.

Açık oylama sonucunda Karaçavuş 202 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Aykar 112 oyda kaldı.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Konferans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

