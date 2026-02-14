İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber - Son Dakika
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

14.02.2026 19:14
Seyircinin yoğun ısrarı üzerine 3. sezonla ekranlara geri dönen Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri için final kararı aldı. Reytinglerde başarılı olmasına rağmen İnci Taneleri 5 bölüm sonra yani 51. bölümde final yapacak.

Kanal D'nin izleyici talebi üzerine 3. sezonuyla devam eden fenomen dizisi İnci Taneleri için yolun sonu göründü. Başrolünü ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği yapım, reyting listelerindeki başarısına rağmen sürpriz bir kararla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

51. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizi, önümüzdeki 5 bölümün ardından 51. bölümüyle final yaparak yayın hayatını noktalayacak. Hikayenin nasıl bir sonla biteceği merak konusu olurken, dizinin sadık takipçileri sosyal medyada veda kararına yönelik üzüntülerini dile getirdi.

    Yorumlar (4)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    Reyting flan yok,birilerinin zoraki dayatması ve reyting yapıyor alğısı işe yaramadı ve hak ettiği gibi çöp oldu gitti doğrusu budur 40 11 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    İlk 2,ci bölümden sonra saçma sapan sardı 12 2 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Dilber olmak isteyenlere iyi öncülük ediyordu halbuki 11 0 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Ya hiç izlemedim d sun gitsinler fıragmanları bile iğrenç ti umarım böyle rezil bişey daha gelmez tu¨rkiyenin bas¸ına 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
