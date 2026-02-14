Kanal D'nin izleyici talebi üzerine 3. sezonuyla devam eden fenomen dizisi İnci Taneleri için yolun sonu göründü. Başrolünü ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği yapım, reyting listelerindeki başarısına rağmen sürpriz bir kararla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizi, önümüzdeki 5 bölümün ardından 51. bölümüyle final yaparak yayın hayatını noktalayacak. Hikayenin nasıl bir sonla biteceği merak konusu olurken, dizinin sadık takipçileri sosyal medyada veda kararına yönelik üzüntülerini dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber - Son Dakika
