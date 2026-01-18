IndiGo'ya 2.4 Milyon Dolar Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

IndiGo'ya 2.4 Milyon Dolar Ceza

18.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, uçuş aksaklıkları nedeniyle IndiGo'ya 2.4 milyon dolar ceza vererek yönetici değişiklikleri talep etti.

Hindistan, Aralık 2025'te yaşanan uçuş aksamaları nedeniyle ülkenin en büyük hava yolu şirketi IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Bakanlığının talimatıyla 3-5 Aralık 2025'te IndiGo'nun operasyonlarına ilişkin inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, inceleme kapsamında 2 bin 507 uçuşun iptal edildiği, 1852 uçuşun ertelendiği ve bu süreçte 300 binden fazla yolcunun havalimanlarında mahsur kaldığının tespit edildiği belirtildi.

IndiGo'ya, üst düzey yöneticilere uyarı verilmesi ve Operasyon Kontrol Merkezinin başındaki yöneticinin görevden alınması talimatı da verildiği kaydedilen açıklamada, aksaklıkların başlıca nedenleri arasında operasyonların aşırı optimize edilmesi, yetersiz hazırlık, planlama yazılımlarındaki eksiklikler ve yönetim denetimindeki zaaflar gösterildi.

Açıklamada, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar para cezası verildiği ifade edilerek, ayrıca şirketin düzenlemelere uyumunu ve uzun vadeli yapısal düzeltmeleri güvence altına almak amacıyla şirketten 5 milyon doların üzerinde bir meblağı banka teminatı olarak sunmasının istendiği aktarıldı.

IndiGo'da iptal edilen uçuşlar

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havalimanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla sefer iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Havacılık, Hindistan, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IndiGo'ya 2.4 Milyon Dolar Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:05:40. #7.11#
SON DAKİKA: IndiGo'ya 2.4 Milyon Dolar Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.