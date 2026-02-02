İnegöl'de Aile İçi Silahlı Saldırı - Son Dakika
İnegöl'de Aile İçi Silahlı Saldırı

İnegöl'de Aile İçi Silahlı Saldırı
02.02.2026 13:29
Adem Ünver, kayınpederini öldürüp kayınbiraderini yaraladı; saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Adem Ünver'in (42), kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı (68) tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı (35) yaraladığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Halil Can Kalkancı'nın da Ünver'e ateş ettiği görüldü.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ünver, iddiaya göre 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eşi Türkan Ünver'in sene mevlidine akrabalarını çağırmadığı gerekçesiyle, kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile tartıştı. Yine iddiaya göre baba-oğlu 'Sizi öldüreceğim' diye tehdit eden Ünver, dün kayınpederi ve kayınbiraderinin bulunduğu kıraathaneye gitti. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, tabancasını çeken Adem Ünver, Ahmet Kalkancı'yı karnından, Halil Can Kalkancı'yı ise sol bacağından vurdu. Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti. Ünver kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kalkancı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARALANAN KAYINBİRADERİN ATEŞ ETTİĞİ ANLAR DA KAMERAYA YANSIDI

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kıraathanenin kapısının önünde oturan Adem Ünver ile kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile arasında arbede yaşandığı görüldü. Halil Can Kalkancı'nın ittiği Adem Ünver'in tabancasını çekip arka arkaya ateş ettiği, sol bacağından vurulan Kalkancı'nın ara sokağa kaçtığı görüntülere yansıdı. Ünver, arkasından gelen kayınpederine de ateş ederek kaçarken, karnından vurulan Ahmet Kalkancı'nın yere düştüğü, aksayarak geri dönen Halil Can Kalkancı'nın ise kaçarken yere düşürdüğü tabancasını alıp, ateş ederek Ünver'in arkasından koştuğu görüldü. Çevredekiler tarafından kaldırıma taşınan Ahmet Kalkancı'nın yığıldığı anlar da görüntüye yansıdı.

Kaynak: DHA

14:14
