İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Kaza
İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Kaza

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Kaza
03.01.2026 14:14
Daire testere ile çalışan işçi, elini makineye kaptırarak sever yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında daire testere ile parça kesen işçi elini makineye kaptırdı.

Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 2. OSB'de faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Fethullah U.(48) daire testere ile parça keserken sağ elini makineye kaptırdı. Kanlar içinde kalan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk müdahale de sağ elinin 3 parmağı parçalandığı tespit edildi. İşçi, ambulansla Bursa Uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesi sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

