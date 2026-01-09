İnegöl\'de Otomobil-Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
H.A.G. (18) yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, Akhisar Mahallesi'nde, manevra yapmaya çalışan H.Y. (41) idaresindeki 16 PK 840 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.A.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
